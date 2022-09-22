Öğrencilere aylık 150 TL! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuğunuza bağlanıyor! Tek çocuğu olana 150, iki çocuğu olana 380 TL harçlık...

AYLIK 150 TL ÖDENİYOR

Tek bir devlet desteği yok; birçok alanda eğitim desteği veriliyor. Bunlardan biri Şartlı Eğitim Desteği. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık gelir olmayan kişiler bu destekten yararlanabiliyor.