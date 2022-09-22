Muhalefetin fahiş kira yalanını TOKİ’den ev alanlar çürüttü! Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL taksitle vatandaşın oldu
Son dakika TOKİ ucuz konut haberleri… Muhalefetin fahiş taksit iddiası TOKİ'den ev alan vatandaşlar tarafından çürütüldü. Taksitlere yapılacak zamların ciddi boyutta artacağı iddia edilirken gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlar 800 TL olan taksitinin 100 lira arttığını belirterek, "6 bin lira kirası olan eve 900 TL taksitle sahip oldum" dedi. İşte TOKİ'den ev alanların kazancı ve Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni ucuz sosyal konut projesinin taksitlerine ilişkin önemli rakamlar.
22.09.2022 09:15 - Son Güncelleme: 22.09.2022 09:26