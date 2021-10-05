Hesaplara her ay 827 TL ödeme yapılıyor! Bundan iyisi can sağlığı! Başvuranın hesabına sıcağı sıcağına yatacak!
Devlet tarafından sosyal güvenceden yoksun, maddi durumu iyi olmayan kişilere her alanda destek sağlanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda hak sahibi vatandaşlara her ay 827 TL geri ödemesiz nakit desteği sağlanıyor. Bu ödenekten yararlanmak için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor. Nakit desteğinden 65 yaşını dolduran ve hanedeki birey başına gelirin 852 liranın altında olduğunu bildirenler yararlanabiliyor. Sosyal yardımlar, gereksinim sahibi vatandaşlara uygulama çeşitlerine göre tahsis edilmektedir. İşte konu hakkında tüm detaylar!
Hesaplara her ay 827 TL ödeme yapılıyor! Bundan iyisi can sağlığı! Başvuranın hesabına sıcağı sıcağına yatacak! Çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara aylık bağlanıyor. Bu ödenekten yararlanmak için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor. Nakit desteğinden 65 yaşını dolduran ve hanedeki birey başına gelirin 852 liranın altında olduğunu bildirenler yararlanabiliyor.
Bakıma muhtaç yaşlıların ev ortamında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla akrabaya da ödeme yapılıyor. Bu ödeme aylık 1.797 lira. Bunun için yaşlı kişinin yüzde 50 ve üzerinde ağır engelli raporu olmalı. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelir 1.704 lirayı aşmamalı.
Konut fırsatı: Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yaptığı konutların yüzde 25'i emeklilere ayrılıyor. Ayrıca emekli maaşı ve geliri aylık net 5 bin 500 lirayı geçmeyen, TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.
Evde destek: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle işbirliği halinde sürdürdüğü Yaşlı Destek Programı (YADES), 65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsıyor. 'aile.gov.tr/eyhgm/ sayfalar/yades' adresinden detaylı bilgi alınabilir.