Hesaplara her ay 827 TL ödeme yapılıyor! Bundan iyisi can sağlığı! Başvuranın hesabına sıcağı sıcağına yatacak! Çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara aylık bağlanıyor. Bu ödenekten yararlanmak için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor. Nakit desteğinden 65 yaşını dolduran ve hanedeki birey başına gelirin 852 liranın altında olduğunu bildirenler yararlanabiliyor.