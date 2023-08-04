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Karşılıksız burs arayan öğrenciler için fırsatlar ön plana çıktı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre okullar 11 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri için de yeni eğitim dönemi Eylül ayında başlıyor. Bu noktada burs veren yerler de öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...