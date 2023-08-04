Karşılıksız burs arayan öğrenciler için fırsatlar ön plana çıktı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre okullar 11 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri için de yeni eğitim dönemi Eylül ayında başlıyor. Bu noktada burs veren yerler de öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...
Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz eğitim öğretim yılı döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 500,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 1.250,00 TL vermişti. Gözler 2023-2024 eğitim öğretim yılında. Bu yıl burs miktarlarının artıp atmadığı henüz bilinmiyor.
İlkokul/ortaokul/ lise öğrencileri için başvurular 7-20 Kasım 2022 tarihlerinde alınmıştı. Önlisans/lisans öğrenciler için de başvuru süreci 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasındaydı. Bu yıl başvuruların alınacağı tarih açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.