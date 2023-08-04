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Öğrencilere 1.250 TL burs müjdesi verildi! Geri ödeme yok karşılıksız otomatik hesaba yatacak! Mülakatsız, sınavsız 12 ay boyunca...

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken yüzbinlerce öğrenci burs veren kurum ve kuruluşları araştırmaya başladı. KYK burslarının yanı sıra karşılıksız burs almak isteyen öğrenciler araştırmalara koyuldu. Bu noktada VGM burs ücretleri dikkat çekti. 2022-2023 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 20:22 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 20:22
Öğrencilere 1.250 TL burs müjdesi verildi! Geri ödeme yok karşılıksız otomatik hesaba yatacak! Mülakatsız, sınavsız 12 ay boyunca... 1

Karşılıksız burs arayan öğrenciler için fırsatlar ön plana çıktı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre okullar 11 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri için de yeni eğitim dönemi Eylül ayında başlıyor. Bu noktada burs veren yerler de öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

Öğrencilere 1.250 TL burs müjdesi verildi! Geri ödeme yok karşılıksız otomatik hesaba yatacak! Mülakatsız, sınavsız 12 ay boyunca... 2

Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz eğitim öğretim yılı döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 500,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 1.250,00 TL vermişti. Gözler 2023-2024 eğitim öğretim yılında. Bu yıl burs miktarlarının artıp atmadığı henüz bilinmiyor.

Öğrencilere 1.250 TL burs müjdesi verildi! Geri ödeme yok karşılıksız otomatik hesaba yatacak! Mülakatsız, sınavsız 12 ay boyunca... 3

İlkokul/ortaokul/ lise öğrencileri için başvurular 7-20 Kasım 2022 tarihlerinde alınmıştı. Önlisans/lisans öğrenciler için de başvuru süreci 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasındaydı. Bu yıl başvuruların alınacağı tarih açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.

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