Öğrenciler, veliler hatta öğretmenler! 18,95 TL'ye düştü! 3'lü 5'li satılıyor! İşte 1 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 marketlerine kırtasiye ürünleri geldi. 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren satılacak. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu dikkat çekiyor. Okullar 12 Eylül'de açılacak. Vatandaşlar okul alışverişine çıktı. Bu noktada en çok zincir marketlerinin aktüel ürünler kataloğu öne çıkıyor. Peki bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirimde? A101 kırtasiye ürünleri yayımlandı mı? A101 marketleri okul malzemeleri listesi belli oldu mu? İşte güncel liste...
01.09.2022 11:05 - Son Güncelleme: 01.09.2022 11:05
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve hatta veli okul ihtiyaçları için alışverişe başladı. A101 zincir marketlerinde tüm kırtasiye ürünleri indirimli fiyatlarıyla satışa çıktı. 1 Eylül'den itibaren A101 marketlerinde raflardaki yerini alacak. Ürünler arasında defter, çanta, defter, suluk ve daha bir çok ihtiyaç ürünü yer alıyor. Vatandaşlar okul için tüm ihtiyaçlarını A101 marketlerinden giderebilecek. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste...