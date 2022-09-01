Öğrenciler, veliler hatta öğretmenler! 18,95 TL’ye düştü! 3’lü 5’li satılıyor! İşte 1 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve hatta veli okul ihtiyaçları için alışverişe başladı. A101 zincir marketlerinde tüm kırtasiye ürünleri indirimli fiyatlarıyla satışa çıktı. 1 Eylül'den itibaren A101 marketlerinde raflardaki yerini alacak. Ürünler arasında defter, çanta, defter, suluk ve daha bir çok ihtiyaç ürünü yer alıyor. Vatandaşlar okul için tüm ihtiyaçlarını A101 marketlerinden giderebilecek. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste...