e-Devlet'ten başvur PTT'den paranı al! Ailelere 1.150 TL ödeme yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu: Herkes hesabını kontrol etsin!
Dar gelirli vatandaşlar devletin verdiği yardımlar ile rahat bir nefes alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteğinin verileceğinin açıklanmasının ardından detaylar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 1.150 TL nakit parayı PTT'den anında çekebiliyorsunuz, faturanızı yanınızda getirmeniz yeterli oluyor. Peki, bu destekten kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!
Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama geldi. Dar gelirli ailelere ısınma yardımı olarak verilecek doğal gaz desteği için başvurular sürüyor. Bu kapsamda ailelere 1.150 TL ödeme yapılıyor. PTT'ye gidip faturanuzu ibraz etmeniz gerekiyor. Peki, doğal gaz yardımına kimler başvurabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Söz konusu ailelerin yardımdan yararlanabilmesi için de abonelik işlemlerini kolaylaştırılacak düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yılın ikinci döneminde başlayacak ödemeler için başvurular açıldı. Yeni Şafak'a konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteğini almayı kolaylaştıracak çalışmanın müjdesini verdi.
114 MİLYON LİRA ÖDEDİK
Bakan Yanık, Doğal gaz Tüketim Desteği Programı kapsamında birinci ödeminde 331 bin 46 hak sahibi vatandaşa 114 milyon 257 bin 667 lira tutarında ödeme yapıldığını söyledi. Yanık, "Müracaatlar oldukça yüksek. Öncelikli olarak inceleme ve değerlendirme doğrudan doğruya sistem üzerinden yapılıyor. Kişi müracaat ediyor. Taşınır taşınmaz mal varlığı, değerlendirmesi yapılıp ona göre sisteme alınıyor. İlk etapta inceleme ve ayıklama yapıldıktan sonra arkadaşlarımız eğer ihtiyaç görüyorlarsa yerinde inceleme yapıyorlar" ifadelerini kullandı.