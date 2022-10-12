Öğrenciler başvuruyor paralar hesaplara yatıyor! Okula gidiyorsanız 2.572 alıyorsunuz! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

ÜNİVERSİTE ULAŞIM YARDIMI NE KADAR, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelilere sağlanacak ulaşım desteği başvuruları ve ödeme miktarı için açıklama henüz gelmedi. Detaylar adım adım netleşirken miktar ve başvuru tarihleri en çok merak edilenler arasında. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.