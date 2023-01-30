Öğrenci belgesi yeterli! Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! PTT'den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına destek ödemeleri sağlanıyor. Aile Bakanlığı tarafından okula giden öğrencilere sosyal destek ödemeleri sağlanıyor. Bu yardım parası 3.708 TL'ye kadar ulaşıyor. İşte detaylar...
30.01.2023 09:10 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:10
İhtiyaç sahibi aileler devlet tarafından sunulan para yardımıyla rahat bir nefes alıyor. PTT veya bankalar aracılığıyla alınan paralar öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için olanak sağlıyor. Geçici veya sürekli yapılan yardımlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu kapsamda çocuğu olan ailelere 3.708 TL'ye kadar para yardımı sağlanıyor. İşte yardıma dair merak edilenler...