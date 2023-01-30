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Haberler Ekonomi Öğrenci belgesi yeterli! Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! PTT'den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Öğrenci belgesi yeterli! Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! PTT'den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına destek ödemeleri sağlanıyor. Aile Bakanlığı tarafından okula giden öğrencilere sosyal destek ödemeleri sağlanıyor. Bu yardım parası 3.708 TL'ye kadar ulaşıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
30.01.2023 09:10 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:10
Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! e-Devlet onayı ve öğrenci belgesi yeterli! PTT’den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

İhtiyaç sahibi aileler devlet tarafından sunulan para yardımıyla rahat bir nefes alıyor. PTT veya bankalar aracılığıyla alınan paralar öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için olanak sağlıyor. Geçici veya sürekli yapılan yardımlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu kapsamda çocuğu olan ailelere 3.708 TL'ye kadar para yardımı sağlanıyor. İşte yardıma dair merak edilenler...

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Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! e-Devlet onayı ve öğrenci belgesi yeterli! PTT’den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Öğrenci belgesiyle başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 708 liraya kadar ödeme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirli ailelere destekler sunuyor.

Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! e-Devlet onayı ve öğrenci belgesi yeterli! PTT’den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

. Çocuğu okuyan aileler birçok destek için devlet kapısını çalabiliyor.

Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! e-Devlet onayı ve öğrenci belgesi yeterli! PTT’den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Çocukları okuyan aileler, çocuğun gittiği sınıfa göre para yardımı alıyor. Üniversiteye giden çocuğu olan kişiler dahi bu ödemelerden faydalanabiliyor.

Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! e-Devlet onayı ve öğrenci belgesi yeterli! PTT’den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilen taleplere göre, uygun görülen kişilere para yardımı yapılıyor.

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