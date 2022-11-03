Aile Bakanlığı duyurdu: PTT'den 1-2-3 çocuklu aileye 1.259 TL ödeme! Dilekçe ve TC kimlik yeterli! 1 yıl boyunca...

Dar gelirlere sağlanan yardımlar hakkında araştırmalar son sürat devam ediyor. Bunların başında ailelere yapılan yardımlar geliyor. İhtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ayrı ayrı destek ödemesi yapılıyor. Bu yardımı alabilmek için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor. Peki, Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? SED yardımı yattı mı, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!