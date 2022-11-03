Aile Bakanlığı duyurdu: PTT'den 1-2-3 çocuklu aileye 1.259 TL ödeme! Dilekçe ve TC kimlik yeterli! 1 yıl boyunca...
Devlet dar gelirli ailelerin çocuklarına yardım ödemeleri sağlıyor. İhtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. Peki, Kasım ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? SED desteği ne kadar oldu, nasıl başvurulur? İşte merak edilenler!
Dar gelirlere sağlanan yardımlar hakkında araştırmalar son sürat devam ediyor. Bunların başında ailelere yapılan yardımlar geliyor. İhtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ayrı ayrı destek ödemesi yapılıyor. Bu yardımı alabilmek için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor. Peki, Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? SED yardımı yattı mı, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti deniyor.