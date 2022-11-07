Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'li olmayanda hemen yararlanıyor! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

EYT'li olmayanda hemen yararlanıyor! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Vatandaşların bu kampanya kriterlerinden yararlanabilmeleri için belli bir prim gün adedi ödeme yapması gerekiyor. Prim günlerini belli ve düzenli bir periyotlarla ödeyen vatandaşlar kampanya koşullarından yararlanma olanaklarına sahip olabiliyorlar. Peki, SGK için oluşturulan açıklamaların detaylarında neler var? İşte bu suallere dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

takvim.com.tr
07.11.2022 08:55 - Son Güncelleme: 07.11.2022 08:55
EYT’li olmayanda hemen yararlanıyor! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Son dakika SGK bağlamında beklenilen açıklama sonunda geldi. SGK'nın sunmuş bulunduğu imkanlar dahilinde vatandaşlara erken emeklilik fırsatları veriliyor. Erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberde çoğu birey çok basit bir şekilde 6 sene erken emekli olabilme ayrıcalığına sahip oluyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’li olmayanda hemen yararlanıyor! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Birçok vatandaş şimdilerde erken emekli olabilmenin formülünü arıyor.

EYT’li olmayanda hemen yararlanıyor! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Erken emeklilik formülleri arasında tespit edilen avantajlardan birisi de düzenli prim ödemesi gerçekleştirmek olarak ön plana çıkıyor.

EYT’li olmayanda hemen yararlanıyor! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Düzenli prim ödemesi yapan vatandaşlar 6 sene daha eskiden emekli olabilme deneyimine erişmiş oluyorlar.

EYT’li olmayanda hemen yararlanıyor! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Böylece erken bir dönemde emekli olmak konusu ile ilgili ayrıcalıklı bir fırsatın elde edilmesi de olası duruma gelmektedir.

SON DAKİKA