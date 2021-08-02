Ödemesini almayı unutanların sayısı çok fazla! Bu şartlara uyanlara hızlıca yatırılıyor! 100'lerce TL'ye kadar...
Devlet tarafından kişilere pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından ödeniyor. Çoğu destek ödemesi için başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi halen devam ediyor. Ödemeler hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
Ödemesini almayı unutanların sayısı çok fazla! Bu şartlara uyanlara hızlıca yatırılıyor! 100'lerce TL'ye kadar... Vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Bu destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. SGK'dan alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişilerin gündeminde yer aldı.
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.
Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.
600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.