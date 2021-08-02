Ödemesini almayı unutanların sayısı çok fazla! Bu şartlara uyanlara hızlıca yatırılıyor! 100'lerce TL'ye kadar... Vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Bu destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. SGK'dan alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişilerin gündeminde yer aldı.