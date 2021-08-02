Farklı istikamete sirayet etmesi an meselesi! Altın fiyatları rampadan aşağı sürüklenecek! Atılgan sıçrayış öncesi...
Pek çok kişinin yatırım yaptığı altın fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Yaz aylarında fiyatların gidişatı akıllardaki yerini koruyor. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusundaki yorumlarını insanlarla paylaşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini belirtti. İslam Memiş ayrıca elindeki altınları satan yatırımcıların pişman ifade etti.
Altın fiyatlarında yaşanan önemli değişimler büyük ve küçük yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Fiyatlarda peş peşe yaşanan yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıların kafası allak bullak oluyor. Kurban Bayramı'nın hemen ardından açılan piyasalarda altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar yaşandı. Küresel piyasalarda ise şu saatlerde altının ons fiyatı 1.814 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmeler yaptı. Altın fiyatları için dikkat çeken yorumlarda bulunan İslam Memiş, "altın" niteliğinde uyarı ve tahminler yaptı. İslam Memiş, "Altın alma zamanı mı?" sorusuna yanıt verdi:
- Altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma isteğinin ben Ağustos ayı içinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Teknik olarak 1,840- 1,860 1,880 dolar seviyelerine tekrar gündeme gelme olasılığı da çok kuvvetli görüyorum.
ENFLASYONUN OLDUĞU YERDE ALTIN HER ZAMAN KRALDIR
- Dünyada tekrar artan bir enflasyon riskine karşı enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır ve kendini konuşturur ve dolayısıyla da altının tekrar önümüzdeki aylarda yükselme potansiyelini ben şahsen kişisel öngörü ve tahminimi kuvvetli görüyorum." dedi.