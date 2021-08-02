Farklı istikamete sirayet etmesi an meselesi! Altın fiyatları rampadan aşağı sürüklenecek! Atılgan sıçrayış öncesi...

Altın fiyatlarında yaşanan önemli değişimler büyük ve küçük yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Fiyatlarda peş peşe yaşanan yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıların kafası allak bullak oluyor. Kurban Bayramı'nın hemen ardından açılan piyasalarda altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar yaşandı. Küresel piyasalarda ise şu saatlerde altının ons fiyatı 1.814 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.