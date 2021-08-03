BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog!

BİM aktüel katalog 6 Ağustos 2021! BİM aktüel ürünler 6 Ağustos tarihinde birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. BİM marketlerinde satışa çıkan aktüel ürünlere yoğun talep gösteriliyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM'de Cuma günleri satışa çıkan indirimli ürünler arasında bu hafta; Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Katlanır Kamp Sandalyesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı ürünler göze çarpıyor.