BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog!
6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu fırsat ürünleriyle göze çarpıyor. 6 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler arasında Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Katlanır Kamp Sandalyesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı gibi ürünler dikkat çekti. Hesaplı ürün satın almak isteyen vatandaşlar için BİM'de yer alan ürünler listesi haberimizde!
03.08.2021 08:58
- Son Güncelleme: 03.08.2021 08:58
BİM aktüel katalog 6 Ağustos 2021! BİM aktüel ürünler 6 Ağustos tarihinde birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. BİM marketlerinde satışa çıkan aktüel ürünlere yoğun talep gösteriliyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM'de Cuma günleri satışa çıkan indirimli ürünler arasında bu hafta; Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Katlanır Kamp Sandalyesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı ürünler göze çarpıyor.