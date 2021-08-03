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BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog!

6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu fırsat ürünleriyle göze çarpıyor. 6 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler arasında Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Katlanır Kamp Sandalyesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı gibi ürünler dikkat çekti. Hesaplı ürün satın almak isteyen vatandaşlar için BİM'de yer alan ürünler listesi haberimizde!

03.08.2021 08:58 - Son Güncelleme: 03.08.2021 08:58
BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog!

BİM aktüel katalog 6 Ağustos 2021! BİM aktüel ürünler 6 Ağustos tarihinde birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. BİM marketlerinde satışa çıkan aktüel ürünlere yoğun talep gösteriliyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM'de Cuma günleri satışa çıkan indirimli ürünler arasında bu hafta; Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Katlanır Kamp Sandalyesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı ürünler göze çarpıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog!

BİM 6 AĞUSTOS KATALOG!

Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.899 TL

Schwartz Saç Kesme Makinesi 99,90 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 579 TL

Schwartz Büyük Haşere Öldürücü 119 TL

BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog!

Katlanır Kamp Sandalyesi 59,90 TL

Starcom Mini El Fanı 22,90 TL

Figürlü Sırt Çantası 19,90 TL

BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog!

Kapı Arkası Askılık 19,90 TL

Karma Mandal 16,90 TL

Vantuzlu Banyo Paspası 24,90 TL

Erkek Çocuk Nakışlı Şapka 14,90 TL

BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler! 6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog!

Kız Çocuk Pullu Şapka 14,90 TL

Kadın - Erkek Basic Şapka 9,90 TL

Dikiş Seti 24'lü 8,90 TL

Kadın Desenli Viskon Şort 19,90 TL