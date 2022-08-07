8'li, 16'lı tuvalet kağıdında indirim! 49 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi... A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayımda!
A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu A101 zincir marketlerinde 6'lı, 16'lı tuvalet kağıdı indirime girdi. Peki bu hafta sonu A101'de neler var? İşte yeni aktüel ürünler kataloğu....
07.08.2022 08:36 - Son Güncelleme: 07.08.2022 08:36
A101'in yeni indirimli ürünleri belli oldu. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar A101'de bu hafta sonu nelerin indirime girdiğini merak ediyor. İşte yepyeni A101 aktüel ürünleri...