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Haberler Ekonomi Ödemelerin bitmesine kaldı 5 gün! Toplamda 17.2 milyon emekli memur fark ödemesine kulak kesildi! Gecikme süresindeki oranların neredeyse hepsi...

Ödemelerin bitmesine kaldı 5 gün! Toplamda 17.2 milyon emekli memur fark ödemesine kulak kesildi! Gecikme süresindeki oranların neredeyse hepsi...

2022 yılı için emekli maaşı zam oranları belli oldu. Ancak milyonlarca çalışanı etkileyecek zam farklarına ilişkin görüşülen yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yaşadığı gecikme ile yetişmemişti. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ Kur emeklileri başta olmak üzere birçok kesimden insanın etkileneceği zam farklarının ne zaman ödeneceği ise merak ediliyor. 15 günlük memur ve emekli maaş farkının ödenmesine ilişkin yasanın yeniden Meclis'te görüşülmeye başlamasının ardından ödeme yapılacak tarihler araştırılmaya başladı. İşte emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin detaylar...

19.01.2022 21:57 - Son Güncelleme: 19.01.2022 21:57
Ödemelerin bitmesine kaldı 5 gün! Toplamda 17.2 milyon emekli memur fark ödemesine kulak kesildi! Gecikme süresindeki oranların neredeyse hepsi...

Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından zamlı maaşlarını sabırsızlıkla bekleyen çok sayıda vatandaş ödeme yapılacak tarihleri araştırmaya başladı. Normal şartlar altında SSK emeklileri 17 – 26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alıyor. Bağ Kur emeklileri ise 25 – 28 Ocak tarihleri arasında maaş alıyor.

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Ödemelerin bitmesine kaldı 5 gün! Toplamda 17.2 milyon emekli memur fark ödemesine kulak kesildi! Gecikme süresindeki oranların neredeyse hepsi...

Emekli maaşına 15 günlük zam farkının ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başladı. 2022 yılında SSK, Bağ Kur ve memur emeklisi ile memurların maaşlarına uygulanacak yeni zam oranlarına ilişkin teklif Meclis'te görüşülmeye devam ediyor.

Ödemelerin bitmesine kaldı 5 gün! Toplamda 17.2 milyon emekli memur fark ödemesine kulak kesildi! Gecikme süresindeki oranların neredeyse hepsi...

Görüşmelerin aksamasının ardından zamlı maaşların hesaba ne zaman geçeceği ise araştırılmaya başladı.

Ödemelerin bitmesine kaldı 5 gün! Toplamda 17.2 milyon emekli memur fark ödemesine kulak kesildi! Gecikme süresindeki oranların neredeyse hepsi...

Ancak yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda gecikmesi nedeniyle yaşanan gecikme hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Bu nedenle 15 günlük maaş zam farkının ne zaman ödeneceği henüz bilinmiyor.

Ödemelerin bitmesine kaldı 5 gün! Toplamda 17.2 milyon emekli memur fark ödemesine kulak kesildi! Gecikme süresindeki oranların neredeyse hepsi...

2022 Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Oldu?

6 aylık enflasyon rakamlarının 3 Ocak'ta belli olmasının ardından tüm memur ve emeklilere uygulanacak yeni zam oranları da belli oldu.

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