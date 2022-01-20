Çarklar tersine dönecek diyerek o tarihi işaret etti! İslam Memiş dolar ve altın yorumları: Bağıra bağıra geliyor!

Döviz kurlarıyla birlikte altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip ediliyor ve bu bağlamda uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararı ile FED'in alacağı faiz kararları dolar ve altın fiyatları için kritik olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatının düşeceğini, TCMB ve FED faiz kararlarının piyasalarda önemli etkisini olacağının altını çizdi. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar 20 ve 26 Ocak tarihlerini bekliyor.