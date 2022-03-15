📌Winston, Marlboro, Parliament, Kent sigara zammı geri mi alındı, iptal mi oldu? 🚭Sigara zammı geri çekilecek mi? MART 2022 JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi!
Sigara zammı geri çekildi mi? Sorusu sabah saatlerinden itibaren tiryakiler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün alınan kararla birlikte bazı sigara markalarına zam geldiği açıklandı ve yeni liste paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Philip Morris grubu sigara markalarına 2 TL zam yapıldığını duyurdu. Öte yandan bugün sosyal medyada konuşulan bazı iddialar neticesinde sigara zammının geri alınıp alınmadığı merak edildi. Bazı tekelciler sigara zammının iptal olduğunu ileri sürdü. Peki, MART 2022 JTİ-BAT- Philip Morris sigara zammı geri mi alındı? Sigara zammı geri çekilecek mi? Winston, Marlboro, Parliament, Kent sigara zammı iptal mi oldu? İşte son durum ve güncel fiyatlar!
Sigara zammı geri çekildi mi? Sorusu sabah saatlerinden itibaren tiryakiler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün alınan kararla birlikte bazı sigara markalarına zam geldiği açıklandı ve yeni liste paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Philip Morris grubu sigara markalarına 2 TL zam yapıldığını duyurdu. Öte yandan bugün sosyal medyada konuşulan bazı iddialar neticesinde sigara zammının geri alınıp alınmadığı merak edildi. Bazı tekelciler sigara zammının iptal olduğunu ileri sürdü. Peki, MART 2022 JTİ-BAT- Philip Morris sigara zammı geri mi alındı? Sigara zammı geri çekilecek mi? Winston, Marlboro, Parliament, Kent sigara zammı iptal mi oldu? İşte son durum ve güncel fiyatlar!
2022 MART SİGARA ZAMMI GERİ Mİ ALINDI?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Philip Morris grubu sigaralara 2 TL zam yaptığını açıkladı.(Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Lark ve Muratti)
Yapılan sigara zamlarının iptal edildiğine dair henüz açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.