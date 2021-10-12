Ödemeler son dakika başladı: Paranızı hesabınızdan kontrol edin! Son gün 15 Ekim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugünden itibaren ödemelerin başladığını ve hesaplarınızı denetim etmeniz gerekliliğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. SED yardımı kapsamında gerekli hallerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince eğitim, sağlık ve danışmanlık hizmeti almaları da çocuklara önerilebiliyor. Bu yazımızda kısaca SED yardımı nedir? SED yardımı kimlere verilir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri aydınlatmaya çalışacağız.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine bizzat giderek SED yardımına başvurabileceğiniz gibi müdürlüklere dilekçe göndererek de bu yardıma başvurabiliyorsunuz. Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor. Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, okulların açılması dolayısıyla ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz hafta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına toplam 186 milyon TL kaynak aktarıldığını da hatırlattı.