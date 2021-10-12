Ödemeler son dakika başladı: Paranızı hesabınızdan kontrol edin! Son gün 15 Ekim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine bizzat giderek SED yardımına başvurabileceğiniz gibi müdürlüklere dilekçe göndererek de bu yardıma başvurabiliyorsunuz. Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor. Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.