Ödemeler bugün PTT üzerinden başladı! Hanelere karşılıksız 206 TL nakit veriliyor! En yakın PTT’ye gidip paranızı alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre yeni dönemde elektrik faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerine, aylık enerji tüketimlerine ve buna bağlı olarak da hanede yaşayan kişi sayılarına göre karşılıksız tüketim desteği verileceği bilgisi kaydedildi. Bakanlık, yardım tutarlarını şu şekilde açıkladı: