Ödemeler bugün PTT üzerinden başladı! Hanelere karşılıksız 206 TL nakit veriliyor! En yakın PTT’ye gidip paranızı alabilirsiniz
Giderek artan enflasyon oranı, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan hemen hemen her başlığın ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Bu gelişmelerden nasibini alan bir sektör de enerji sektörü oldu. Kabaran elektrik faturalarının can sıkmaya başladığı şu günlerde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan fatura desteği hizmeti geldi.
Elektrik Tüketim Desteği Nedir?
Gündelik hayat akışı içerisinde vatandaşların mağduriyet yaşamalarına sebep olabilecek hemen hemen her başlığa ilişkin güncel bir yardım modeli geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, giderek artan elektrik faturaları konusunda da bir destek hizmeti sunacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre yeni dönemde elektrik faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerine, aylık enerji tüketimlerine ve buna bağlı olarak da hanede yaşayan kişi sayılarına göre karşılıksız tüketim desteği verileceği bilgisi kaydedildi. Bakanlık, yardım tutarlarını şu şekilde açıkladı:
Elektrik Tüketim Desteğinden Kimler Faydalanabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 206 TL ile sınırlandırmış olduğu elektrik faturası yardımına, yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve kronik hastalığı olan diğer vatandaşlar başvuruda bulunabilmektedir.