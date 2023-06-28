Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Bu yılın Haziran ayında Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasıyla birlikte piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik altın gibi varlıkları da etkiledi ve özellikle gram altın üzerinde büyük bir artış gözlemlendi. Ekonomistler tarafından yapılan açıklamalarda, gram altının 1600 lirayı aşabileceği öngörüsü dile getirildi. Bugün yapılan son bilgilendirmelere göre, gram altının 1600 lirayı aştığı öğrenildi. Gram altının 1600 lirayı aşması, altın piyasasında yaşanan hareketliliğin bir sonucudur. Ancak altın fiyatlarındaki değişimler sübjektif ve dinamik olduğu için ilerleyen dönemlerde farklı gelişmeler yaşanabilir.