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Haberler Ekonomi Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın, yatırımcılar tarafından belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracıdır. Ancak altın fiyatlarındaki değişimler birçok faktöre bağlı olarak gelişmektedir ve bu faktörlerin takibi önem taşımaktadır. Altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalar, faiz kararları, ekonomik durum, enflasyon, döviz kurları, jeopolitik riskler gibi birçok etkene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle küresel ekonomik durum ve büyük ekonomilerin politikaları, altın fiyatlarında belirleyici bir rol oynayabilir. Örneğin, ekonomik belirsizlikler arttığında veya faiz kararları beklentilerin üzerinde gelirse, yatırımcılar altına olan talebi artırarak altın fiyatlarında yükselişe neden olabilirler.

takvim.com.tr
28.06.2023 10:30 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:30
Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Bu yılın Haziran ayında Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasıyla birlikte piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik altın gibi varlıkları da etkiledi ve özellikle gram altın üzerinde büyük bir artış gözlemlendi. Ekonomistler tarafından yapılan açıklamalarda, gram altının 1600 lirayı aşabileceği öngörüsü dile getirildi. Bugün yapılan son bilgilendirmelere göre, gram altının 1600 lirayı aştığı öğrenildi. Gram altının 1600 lirayı aşması, altın piyasasında yaşanan hareketliliğin bir sonucudur. Ancak altın fiyatlarındaki değişimler sübjektif ve dinamik olduğu için ilerleyen dönemlerde farklı gelişmeler yaşanabilir.

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Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Kuyumcular Açıkladı!

Diğer bir kuyumcu esnafı ise yeni haftada altın fiyatlarında akılları karıştırabilecek dalgalanmaların görülebileceğini söyledi. FED'in faiz kararının açıklanacağına dikkat çeken Özgür, faiz artırımı durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini ve bunun gram altını etkileyebileceğini belirtti.

Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Ancak dolar kurundaki yükselişin devam edeceğini tahmin ettiklerini ve ilerleyen dönemde düşüşlerin dengeleyici etki göstereceğini ifade etti. Yatırımcılara soğukkanlı olmaları ve panikle hareket etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.

Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Kuyumcu esnafları, 2023 yılının tamamlanmadan gram altının 2.000 TL seviyesine ulaşabileceğini düşündüğünü ve dolar kurundaki yükselişlerin bunu mümkün kılacağını vurguladı.

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