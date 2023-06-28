Bayram sonrası bu olacak! Gram altın ortalığı tarumar ettii! Kuyumcular yeni rakamı verdi! O tarihte... 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın, yatırımcılar tarafından belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracıdır. Ancak altın fiyatlarındaki değişimler birçok faktöre bağlı olarak gelişmektedir ve bu faktörlerin takibi önem taşımaktadır. Altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalar, faiz kararları, ekonomik durum, enflasyon, döviz kurları, jeopolitik riskler gibi birçok etkene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle küresel ekonomik durum ve büyük ekonomilerin politikaları, altın fiyatlarında belirleyici bir rol oynayabilir. Örneğin, ekonomik belirsizlikler arttığında veya faiz kararları beklentilerin üzerinde gelirse, yatırımcılar altına olan talebi artırarak altın fiyatlarında yükselişe neden olabilirler.
Bu yılın Haziran ayında Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasıyla birlikte piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik altın gibi varlıkları da etkiledi ve özellikle gram altın üzerinde büyük bir artış gözlemlendi. Ekonomistler tarafından yapılan açıklamalarda, gram altının 1600 lirayı aşabileceği öngörüsü dile getirildi. Bugün yapılan son bilgilendirmelere göre, gram altının 1600 lirayı aştığı öğrenildi. Gram altının 1600 lirayı aşması, altın piyasasında yaşanan hareketliliğin bir sonucudur. Ancak altın fiyatlarındaki değişimler sübjektif ve dinamik olduğu için ilerleyen dönemlerde farklı gelişmeler yaşanabilir.
Kuyumcular Açıkladı!
Diğer bir kuyumcu esnafı ise yeni haftada altın fiyatlarında akılları karıştırabilecek dalgalanmaların görülebileceğini söyledi. FED'in faiz kararının açıklanacağına dikkat çeken Özgür, faiz artırımı durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini ve bunun gram altını etkileyebileceğini belirtti.
Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.