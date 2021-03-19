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Ödeme kolaylığı müjdesi! Temerrüt faizi o miktarı geçmeyenlere sağlanıyor! Son tarih 30 Haziran

Koronavirüs pandemisi sürecinde pek çok kredi paketini devreye alan Ziraat Bankası vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor. Bu uygulamanın 8 Mart-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.

19.03.2021 22:49 - Son Güncelleme: 19.03.2021 22:49
Ödeme kolaylığı müjdesi! Temerrüt faizi o miktarı geçmeyenlere sağlanıyor! Son tarih 30 Haziran

Ödeme kolaylığı müjdesi! Temerrüt faizi o miktarı geçmeyenlere sağlanıyor! Son tarih 30 Haziran. Ziraat Bankası'ndan büyük ödeme kolaylığı sunuluyor. Banka kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanını devreye aldı.

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Ödeme kolaylığı müjdesi! Temerrüt faizi o miktarı geçmeyenlere sağlanıyor! Son tarih 30 Haziran

Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Ödeme kolaylığı müjdesi! Temerrüt faizi o miktarı geçmeyenlere sağlanıyor! Son tarih 30 Haziran

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek.

Ödeme kolaylığı müjdesi! Temerrüt faizi o miktarı geçmeyenlere sağlanıyor! Son tarih 30 Haziran

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek.

Ödeme kolaylığı müjdesi! Temerrüt faizi o miktarı geçmeyenlere sağlanıyor! Son tarih 30 Haziran

Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.