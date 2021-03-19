Ödeme kolaylığı müjdesi! Temerrüt faizi o miktarı geçmeyenlere sağlanıyor! Son tarih 30 Haziran
Koronavirüs pandemisi sürecinde pek çok kredi paketini devreye alan Ziraat Bankası vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor. Bu uygulamanın 8 Mart-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.
19.03.2021 22:49
- Son Güncelleme: 19.03.2021 22:49