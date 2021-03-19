Kredi faizinde 1.32 müjdesi! İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, TEB, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?

Vatandaşlar bankalar tarafından duyurulan kredi faiz oranlarını araştırıyori. Bilindiği üzere belirli tarihlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları açıklıyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. Peki, İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, TEB, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu? İşte faiz oranlarında son durum...