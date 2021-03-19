Kredi faizinde 1.32 müjdesi! İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, TEB, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?
Kredi çekmeyi düşünenler bankaların sundukları faiz oranlarını ve avantajlarını mercek altına aldı. Özellikle dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranını açıklamasıyla kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerindeki güncel durumu öğrenmek istiyor. İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi, TEB, Akbank kredi faiz oranları
19.03.2021 23:47
- Son Güncelleme: 19.03.2021 23:47
Vatandaşlar bankalar tarafından duyurulan kredi faiz oranlarını araştırıyori. Bilindiği üzere belirli tarihlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları açıklıyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. Peki, İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, TEB, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu? İşte faiz oranlarında son durum...