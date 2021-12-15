Ödeme için tek bir şart isteniyor! 15 Ocak son gün: 1 milyon memurun halen haberi yok! Hesaplara üç ayda bir yatırılacak!

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Bilindiği üzere ocak ayı itibariyle memurlara toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ek zam ödenecek. Güzel haber geldi! Bu ödemelerin yanı sıra bir de toplu sözleşme ikramiyesi müjdesi verildi. Söz konusu ikramiyeler üç ayda bir hesaplara yatacak. Verilecek ikramiyenin yıllık tutarı 1.600 TL olarak hesaplandı. Ancak bu ödemeyi almak için bir şart bulunuyor. O şartı taşımayanlara asla ikramiye dağıtılmayacak. Vatandaşlara konu ile ilgili uyarı yapıldı. Peki nedir o şart? İşte detaylar...