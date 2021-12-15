Ödeme için tek bir şart isteniyor! 15 Ocak son gün: 1 milyon memurun halen haberi yok! Hesaplara üç ayda bir yatırılacak!
1 milyona yakın memurun halen haberi yok! Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme ikramiyeleri her üç ayda bir hesaplara anında yatırılıyor. 1600 liralık ödemeyi duyan hemen ikramiyenin şartlarını merak ediyor. 15 Ocak gelmeden acele edin. O tarihe kadar üyeliği bulunmayan ikramiye alamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Bilgin ''Toplu sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıkarıldı.'' dedi. Şu anda bu ikramiyeyi 2 milyon memur alabilecek. Almak isteyenler de detayları merak ediyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Bilindiği üzere ocak ayı itibariyle memurlara toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ek zam ödenecek. Güzel haber geldi! Bu ödemelerin yanı sıra bir de toplu sözleşme ikramiyesi müjdesi verildi. Söz konusu ikramiyeler üç ayda bir hesaplara yatacak. Verilecek ikramiyenin yıllık tutarı 1.600 TL olarak hesaplandı. Ancak bu ödemeyi almak için bir şart bulunuyor. O şartı taşımayanlara asla ikramiye dağıtılmayacak. Vatandaşlara konu ile ilgili uyarı yapıldı. Peki nedir o şart? İşte detaylar...
1600 TL'LİK İKRAMİYE MÜJDESİ!
Bakan Bilgin,toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili artış müjdesi verdi. Buna göre toplu sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıkarıldı. Yani 2022 yılının Temmuz ayında 428 lira, 2023 yılının Ocak ayında 462 lira ve 2023 yılının Temmuz ayında ise 489 lira olacak.
Söz konusu ikramiye, sendikalı memurun maaşında aylık 88 lira artış demek. Posta'da yer alan habere göre, sendikalı memurdan mevcut durumda maaşa göre 30-45 lira arasında sendika kesintisi yapılıyor. Buna karşılık 3 ayda bir ise memurlara 135 lira (yılda 540 lira) toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. En düşük aylık sendika aidatı baz alındığında 30 lira kesintiye karşılık 45 lira ikramiye ödeniyor.
AİDAT HESAPTAN DÜŞÜLÜYOR
Sendika kesintisinde Ocak 2022'de yüzde 5'lik bir artış olması bekleniyor. Bir başka deyişle 45 lira olan aidatın 47.25 liraya çıkması bekleniyor. Bu konuda son söz sendikaların. Yeni düzenlemede ise ocak itibarıyla sendikalı memurlar üç ayda bir (ocak, nisan, temmuz ve ekimde) 400 lira ikramiye alacak.Yıllık toplam ikramiye 1.600 liraya çıkacak.