1.2 ile 1.54 kredi müjdesi aktarıldı! Bankalardan ayakları yerden kesecek teklifler! 14 Aralık taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

Geçtiğimiz ay kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu. Alınan bu karar konut piyasasında canlılık yaşanmasına neden oldu. Peş peşe indirim haberlerinin gelmesinin hemen akbaninde ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden kontrol ediyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, TEB, ING taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını kapsamlı bir şekilde haberimizde derledik.