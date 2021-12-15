1.2 ile 1.54 kredi müjdesi aktarıldı! Bankalardan ayakları yerden kesecek teklifler! 14 Aralık taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları
Bankalardan ayakları yerden kesecek teklifler! 1.2 ile 1.54 kredi müjdesi aktarıldı! 14 Aralık taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları, bankalara uğramadan önce kişilerin sıklıkla araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Bankalar kredi faiz oranlarında aldığı yeni kararları vatandaşlarla paylaştı. Üç kamu bankası tarafından Kasım ayında yapılan son duyuruda, konut kredisi faiz oranlarının 1,29'dan 1,20'ye düşürüldüğü duyurulmuştu. Bu kapsamda bankaların kredi faiz oranları araştırılıyor. İşte banka banka faiz oranlarında son durum
15.12.2021 08:10
- Son Güncelleme: 15.12.2021 08:10
Geçtiğimiz ay kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu. Alınan bu karar konut piyasasında canlılık yaşanmasına neden oldu. Peş peşe indirim haberlerinin gelmesinin hemen akbaninde ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden kontrol ediyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, TEB, ING taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını kapsamlı bir şekilde haberimizde derledik.