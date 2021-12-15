Sigorta dökümünüzünde eğer bu iki harf varsa maaşınız kesilebilir! SGK SSK emeklisi milyonlar bu detayı bilmiyor! Kötü haber geldi!

Bu haber SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm SGK emeklilerini ilgilendiriyor. Sigortalılık türü fark etmeksizin tüm milyonlarca emeklinin maaşında kesinti söz konusu olabilir. SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor. Bu tanımlar S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) harfleriyle kodlanıyor. Denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilebilmektedir. Ayrıca SGK maaş kesintisi dışında ödemesi yapılan aylıkların iadesini de talep edebilir.