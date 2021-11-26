17 üniversite en az lise mezunu 760 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Çeşitli illerde ilanlar yayınlandı! Sağlık personeli, güvenlik, şoför...
Kasım ayı personel alımlarına ilişkin yeni ilanlar gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden üniversiteler, bünyelerine yeni personel alacaklarını duyurdu. Toplamda 760 kişilik alımın yapılacağı bildirilirken kadrolar, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Alım yapılacak kadrolarda sağlık görevlilerinden güvenlik görevlisine, şoförden temizlik görevlisine, büro personeline kadar pek çok alanda iş fırsatı var. Peki, hangi üniversite kaç kişilik personel alımı yapıyor, başvuru şartları neler? İşte sözleşmeli personel alımı yapacak bazı üniversiteler ve başvuru detayları!
17 üniversite en az lise mezunu 760 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Çeşitli illerde ilanlar yayınlandı! Sağlık personeli, güvenlik, şoför... Kasım ayı yeni personel alım ilanları yayınlanıyor. Son olarak yayınlanan iş ilanlarına göre, 20202 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli üniversitelere 760 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sağlık personelinden güvenlik görevlisine, şoförden temizlik görevlisine, büro personeline kadar pek çok alanda iş fırsatı var. İşte sözleşmeli personel alımı yapacak bazı üniversiteler…
MERSİN ÜNİVERSİTESİ: 74 sözleşmeli personel alacak. 2020 KPSS B grubu puan sıralamasıyla hemşire, sosyal çalışmacı sağlı teknikeri, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro görevlisi, destek personeli (temizlik) alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 29 Kasım.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ: 80 sözleşmeli personel alacak. Hemşire, laborant, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (temizlik görevlisi) unvanlarına yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle alımlar yapılacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım.