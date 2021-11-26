17 üniversite en az lise mezunu 760 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Çeşitli illerde ilanlar yayınlandı! Sağlık personeli, güvenlik, şoför... Kasım ayı yeni personel alım ilanları yayınlanıyor. Son olarak yayınlanan iş ilanlarına göre, 20202 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli üniversitelere 760 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sağlık personelinden güvenlik görevlisine, şoförden temizlik görevlisine, büro personeline kadar pek çok alanda iş fırsatı var. İşte sözleşmeli personel alımı yapacak bazı üniversiteler…