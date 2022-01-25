Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

2022 yılında en ucuz araba fiyatları hem yeni modellerin çıkması hem de vergi matrahının değişmesiyle birlikte bir kez daha güncellenmiş oldu. İki değişiklik sonrası araba fiyatları yeni rakamlarla birlikte satışa çıkacak. Peki, hangi markanın hangi modeli kaç liradan satışta olacak?