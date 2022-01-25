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Haberler Ekonomi Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

Araç sahibi olmak isteyenler markaların sıfır otomobil kampanyalarını merakla takip ediyor. Otomobil devleri her ay yeni bir kampanya ile fiyat listelerini güncelliyor. Peki, Ocak ayı en ucuz sıfır otomobiller hangileri? Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

25.01.2022 12:26 - Son Güncelleme: 25.01.2022 12:26
Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

2022 yılında en ucuz araba fiyatları hem yeni modellerin çıkması hem de vergi matrahının değişmesiyle birlikte bir kez daha güncellenmiş oldu. İki değişiklik sonrası araba fiyatları yeni rakamlarla birlikte satışa çıkacak. Peki, hangi markanın hangi modeli kaç liradan satışta olacak?

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Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

EN UCUZ SIFIR ARABA FİYATLARI 2022
Ocak ayında sıfır otomobil almak isteyenler için 2022 sıfır otomobil fiyat listesi yeniden güncellendi. Peki En ucuz sıfır otomobil hangisi? İşte 2022 en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

1- Hyundai i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel BENZIN 240 bin 857 TL

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

2- Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel BENZIN 244 bin 900 TL

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Hyundai, Renault, Fiat, Kia...

3- Renault Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel BENZIN 248 bin 100 TL

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