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Ocak'ta asgari ücrete %50 artış: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı zamlı miktar hesaplandı

Ocak ayı, maaşlarda ve çeşitli ödemelerde ciddi artışları beraberinde getirecek. Asgari ücrette yapılacak zam, yalnızca asgari ücretlileri değil, çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyen geniş kapsamlı değişikliklere yol açacak. İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, stajyer ücretleri, rapor ödemeleri, iş arama yardımı ve annelik ödemelerinde de önemli artışlar bekleniyor.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 06:26 Güncelleme Tarihi23 Eylül 2024, 06:26
Ocak’ta asgari ücrete %50 artış: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı zamlı miktar hesaplandı 1

2025 yılına girerken çalışan-çalışmayan herkes artan gelirlerle ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak. Memurlar, emekliler, sosyal yardım alanlar ve işçiler ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak. En büyük etkiyi ise asgari ücretteki artış gösterecek. Şu an net 17 bin 2 lira, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretin yeni oranı Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Ocak’ta asgari ücrete %50 artış: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı zamlı miktar hesaplandı 2

Özellikle asgari ücrette yapılacak zam, sadece bu ücreti alan çalışanları değil, geniş bir kesimi etkileyerek işsizlik maaşından kıdem tazminatına kadar birçok ödeme kaleminde değişikliklere yol açacak.

Ocak’ta asgari ücrete %50 artış: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı zamlı miktar hesaplandı 3

Asgari Ücrette Zam Beklentisi: Enflasyon ve Refah Payı Formülleri

Hâlihazırda net 17 bin 2 lira, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücret, 2024 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 41.5 oranında artırılırsa, çalışanların eline geçen maaş 24 bin 58 liraya, brüt ücret ise 28 bin 303 liraya çıkacak.

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