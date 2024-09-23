Ocak'ta asgari ücrete %50 artış: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı zamlı miktar hesaplandı

1 2025 yılına girerken çalışan-çalışmayan herkes artan gelirlerle ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak. Memurlar, emekliler, sosyal yardım alanlar ve işçiler ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak. En büyük etkiyi ise asgari ücretteki artış gösterecek. Şu an net 17 bin 2 lira, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretin yeni oranı Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

2 Özellikle asgari ücrette yapılacak zam, sadece bu ücreti alan çalışanları değil, geniş bir kesimi etkileyerek işsizlik maaşından kıdem tazminatına kadar birçok ödeme kaleminde değişikliklere yol açacak.