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MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL'yi aşacak mı?

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için 5 farklı tahmin geldi. Buna göre; zam oranının yüzde 9.3'ü, en düşük maaşın 42 bin 855 lirayı aşabileceği görüldü.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 07:01 Güncelleme Tarihi23 Eylül 2024, 07:01
MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı? 1

Yeni yıl yeni maaşlarla gelecek. Memurların ve emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici olacak. 2025'in ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek.

MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı? 2

Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı.

MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı? 3

Enflasyon farkı için gözler kalan 4 veriye çevrildi. Ancak enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceğini ortaya koyuyor. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 5 farklı tahmin bulunuyor.

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