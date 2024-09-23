MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL'yi aşacak mı?

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için 5 farklı tahmin geldi. Buna göre; zam oranının yüzde 9.3'ü, en düşük maaşın 42 bin 855 lirayı aşabileceği görüldü.
Yeni yıl yeni maaşlarla gelecek. Memurların ve emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici olacak. 2025'in ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek.
Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı.
Enflasyon farkı için gözler kalan 4 veriye çevrildi. Ancak enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceğini ortaya koyuyor. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 5 farklı tahmin bulunuyor.