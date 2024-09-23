Gram altın kaç TL olacak? İslam Memiş rekor seviyeyi canlı yayında açıkladı! Ezber bozulacak: "Yıl sonunda..."

Yatırımcıların gözü kulağı gram altındaki gelişmelere odaklanmış durumda. Dalgalı seyreden piyasalar ve küresel ekonomik belirsizlikler altın yatırımcılarını düşündürmeye devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş , gram altının yıl sonu beklentilerini değerlendirdi.

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İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar;

📌Fed'den 50 baz puanlık bir adım gelince altındaki yükseliş sürdü. Yeni haftaya yansır mı? Hem ons hem gram altının seyri ne olacak?

"Ons altın tarafında bu sabah 2936 dolar seviyesine kadar yükselen ve şu anda 2616 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Kırmızı çizgimiz kısa vadede 2616 dolar seviyesi.