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Gram altın kaç TL olacak? İslam Memiş rekor seviyeyi canlı yayında açıkladı! Ezber bozulacak: "Yıl sonunda..."

Yeni haftaya altın fiyatları yükselişle başladı. Küresel piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrilmişti. Bu hafta için de altın yatırımcıları hareketli bir hafta bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede gram altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yıl sonu altın fiyatı ne kadar olacak? 2025'te gram altın yükselecek mi? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 12:41 Güncelleme Tarihi23 Eylül 2024, 13:23
Gram altın kaç TL olacak? İslam Memiş rekor seviyeyi canlı yayında açıkladı! Ezber bozulacak: Yıl sonunda... 1

Yatırımcıların gözü kulağı gram altındaki gelişmelere odaklanmış durumda. Dalgalı seyreden piyasalar ve küresel ekonomik belirsizlikler altın yatırımcılarını düşündürmeye devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yıl sonu beklentilerini değerlendirdi.

Gram altın kaç TL olacak? İslam Memiş rekor seviyeyi canlı yayında açıkladı! Ezber bozulacak: Yıl sonunda... 2

İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar;

📌Fed'den 50 baz puanlık bir adım gelince altındaki yükseliş sürdü. Yeni haftaya yansır mı? Hem ons hem gram altının seyri ne olacak?

"Ons altın tarafında bu sabah 2936 dolar seviyesine kadar yükselen ve şu anda 2616 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Kırmızı çizgimiz kısa vadede 2616 dolar seviyesi.
Gram altın kaç TL olacak? İslam Memiş rekor seviyeyi canlı yayında açıkladı! Ezber bozulacak: Yıl sonunda... 3

ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Çünkü geçen hafta yaşadığında agresif yükselişler bu hafta yerine kar satışlarına bırakabilir. Teknik olarak bu hafta 2578 dolar seviyesine kadar bir kar satışı gelme ihtimali kuvvetli.

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