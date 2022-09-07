Ocakta asgari ücret 7.450 TL... 7.9 milyon kişiye İlk ipucu geldi: 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

2023 asgari ücret ne kadar olacak? 2023 yılı asgari ücret maaş zammı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda ülkemizde 10 milyona yakın asgari ücretli çalışan var. Son olarak Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı için de açıklamada bulundu. Bu gelişmeler üzerine yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu merak edildi. İşte haberimizde 2023 Ocak asgari ücret zammıan dair hesaplamalar...