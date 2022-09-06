Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Rusya’dan Avrupa’nın yaptırımlarına karşı Türk Lirası hamlesi!

Rusya’dan Avrupa’nın yaptırımlarına karşı Türk Lirası hamlesi!

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkeler Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 600 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerinin yabancı bankalarda bulunan 300 milyar dolarlık kısmını dondurmuştu. Yaptırımlar nedeniyle dolar ve avro kullanımından uzaklaşmak zorunda kalan Rusya'dan flaş bir Türk Lirası hamlesi geldi. Rezervlerini güçlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi gibi dost ülkelerin para birimlerini değerlendirmek istiyor.

06.09.2022 11:54 - Son Güncelleme: 06.09.2022 11:54
Rusya’dan Avrupa’nın yaptırımlarına karşı Türk Lirası hamlesi!

Batılı ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 600 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerinin yabancı bankalarda bulunan 300 milyar dolarlık kısmını dondurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya’dan Avrupa’nın yaptırımlarına karşı Türk Lirası hamlesi!

Kremlin, rezervlerinin önemli bir kısmına erişiminin durdurulması nedeniyle ülkede kapsamlı sermaye kontrolleri uygulamaya başlarken, ihracatçılara döviz gelirlerini rubleye dönüştürme talimatı vermek durumunda kaldı.

Rusya’dan Avrupa’nın yaptırımlarına karşı Türk Lirası hamlesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesine yaptırım uygulayan tüm ülkeleri "dost olmayan ülke" olarak tanımlayarak, bu ülkelerin başta doğal gaz olmak üzere çeşitli Rus ürünlerini artık yalnızca rubleyle alabileceklerini söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle ekonomisi krize giren Rusya'da dolar/ruble paritesi yüzde 70 artışla 120 seviyesine kadar çıkarken, Moskova yönetimi, sermaye kontrolleri ve Putin'in açıkladığı yeni rubleyle ödeme sistemi sayesinde dolar/ruble paritesini tekrar 60 bandına düşürmeyi başardı.

Rusya’dan Avrupa’nın yaptırımlarına karşı Türk Lirası hamlesi!

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro kullanımının artık riskler barındırdığını, bu nedenle söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurmuştu.

Rusya’dan Avrupa’nın yaptırımlarına karşı Türk Lirası hamlesi!

Ancak Rus yetkililer ve uzmanlar, kapsamlı yaptırımların yanı sıra söz konusu müdahalelerin Rus şirketlerin iç ve dış piyasalardaki rekabetçiliğine önemli ölçüde zarar verdiği gerekçesiyle çözüm yolu arıyor.

SON DAKİKA