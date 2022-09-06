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Haberler Ekonomi Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Kiracılığa son verin! TOKİ günlük 60 TL'ye 2+1 daire, 90 TL'ye 3+1 konut sahibi yapacak

Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Kiracılığa son verin! TOKİ günlük 60 TL'ye 2+1 daire, 90 TL'ye 3+1 konut sahibi yapacak

Dar gelirli vatandaş amacıyla en en uygun ev sahibi olma sistemi olan ucuz ev seçenekleri, herkes amacıyla ev almayı hayal olmaktan çıkarıyor. 180 ay vade ile satışa verilen evler 2+1 ve 3+1 seçeneklerde sunuluyor. Farklı illerin değişik mekanları amacıyla kura ile seçilen evler, vatandaşları ev sahibi yapıyor. Proje yardımıyla kişiler, kredi çekmeden ev sahibi olabilecek. Böylece tam da bütçenize makul bir şekilde konut almanız da olası olacaktır!

takvim.com.tr
06.09.2022 10:39 - Son Güncelleme: 06.09.2022 12:38
Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Kiracılığa son verin! TOKİ günlük 60 TL’ye 2+1 daire, 90 TL’ye 3+1 konut sahibi yapacak

TOKİ, Türkiye çapında açık satış ilanlarını yayımladı. Eylül ayı amacıyla değişik illerde makul evler amacıyla çok sayıda proje yer alıyor. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını gerçekleştiren projeler 2+1 ve 3+1 seçenekleri ile sunulmaktadır.

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Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Kiracılığa son verin! TOKİ günlük 60 TL’ye 2+1 daire, 90 TL’ye 3+1 konut sahibi yapacak

Vatandaşlara, bütçelerini zorlamadan olabildiğince makul fiyatlı taksitlerle ev sahibi olma olanağı sunulmaktadır. Kuralı satış ilanlarını sunan TOKİ, kredisiz ve faizsiz ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bağlamında Eylül ayı satışlarını açıkladı.

Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Kiracılığa son verin! TOKİ günlük 60 TL’ye 2+1 daire, 90 TL’ye 3+1 konut sahibi yapacak

Kiradan Bile Ucuz Ev Sahibi Olma İmkanı

Konut fiyatlarının son günlerde olabildiğince yükselmesi yüzünden, devlet dar gelirli vatandaşlar amacıyla eşi benzeri olmayan bir proje uygulamaktadır.

Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Kiracılığa son verin! TOKİ günlük 60 TL’ye 2+1 daire, 90 TL’ye 3+1 konut sahibi yapacak

Asgari ücret ile çalışan ve emekli vatandaşlar amacıyla oluşturulan projeler kredi çekmeden ve bütçeyi zorlamadan 60 TL ve 90 TL gibi taksitler ile ev sahibi olmayı sağlamaktadır.

Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Kiracılığa son verin! TOKİ günlük 60 TL’ye 2+1 daire, 90 TL’ye 3+1 konut sahibi yapacak

Kredi çekmeden basit şekilde kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler amacıyla TOKİ, Eylül ayı satışlarını açtı.

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