OCAK ZAMMINA YENİ İPUCU GELDİ! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

Milyonların gözü şimdiden Ocak zammında. 2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.

Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.