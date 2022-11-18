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Haberler Ekonomi OCAK ZAMMINA YENİ İPUCU GELDİ! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

OCAK ZAMMINA YENİ İPUCU GELDİ! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 68.06 yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.06 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Bir refah payı da eklenecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
18.11.2022 10:50 - Son Güncelleme: 18.11.2022 10:50
OCAK ZAMMINA YENİ İPUCU GELDİ! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

Milyonların gözü şimdiden Ocak zammında. 2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.

Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

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OCAK ZAMMINA YENİ İPUCU GELDİ! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

YENİ ANKET GELDİ

Kasım ve Aralık verileri beklenirken, artışa ilişkin ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 68.06 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek.

OCAK ZAMMINA YENİ İPUCU GELDİ! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 955 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 533 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 18.06 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 937 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 430 liraya çıkacak, taban aylığa tamamlanacak.

OCAK ZAMMINA YENİ İPUCU GELDİ! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Emeklilere bu oranlara ilave bir refah payı verilmesi bekleniyor. Eğer 10 puan ilave olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 28.06'yı bulacak. Ayrıca en düşük emekli aylığında da artış beklentileri bulunuyor.

OCAK ZAMMINA YENİ İPUCU GELDİ! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK

Mevcut maaş: 3.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.132,10 TL

Mevcut maaş: 3.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.250,16 TL

Mevcut maaş: 3.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.368,22 TL

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