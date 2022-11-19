Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c’liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

Ocak 2023 zammı için yeni veriler geldi. Son dakika Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %18.06 zam, memur ve memur emeklisine de 19.16 artış göründü. Miloyonlarca çalışan ve emekli vatandaş yeni yılda en az ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. 3.500,00 TL alan SSK ve Bağ-Kur'luya 4.132,10 TL, 9.707,00 TL alan memura da 11.566,86 TL maaş çıktı. İŞte detaylar...