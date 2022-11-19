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Haberler Ekonomi Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c'liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c'liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ OCAK 2023 ZAM HABERLERİ! Yeni yıl maaş zamlarıyla ilgili yeni tablo ortaya çıktı. Her yıl Ocak ayında okkalı zam alan memur ve emekliler bu yıl en az ne kadar maaş alacaklarını sorguluyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'yle güncel maaş defteri belirdi. Peki kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Kasım 2022 Ocak 2023 %18.06 ve %19.16 zamlı yeni maaşlar...

19.11.2022 13:25 - Son Güncelleme: 19.11.2022 13:25
Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c’liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

Ocak 2023 zammı için yeni veriler geldi. Son dakika Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %18.06 zam, memur ve memur emeklisine de 19.16 artış göründü. Miloyonlarca çalışan ve emekli vatandaş yeni yılda en az ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. 3.500,00 TL alan SSK ve Bağ-Kur'luya 4.132,10 TL, 9.707,00 TL alan memura da 11.566,86 TL maaş çıktı. İŞte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c’liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

Öncelikle emekli maaşlarına bakalım... Emekliye 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam geliyor. Ocak'ta 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor. Kasım ve Aralık verileri beklenirken, Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 68.06 çıktı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luya %18.06 zam yapılacak.

Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c’liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

TABAN AYLIKLAR

En düşük maaş esnaf emeklilerinin maaşları 4 bin 955 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'lıların 5 bin 533 lira olacak. Ocak zammı yüzde 18.06 çıkarsa Bağ-Kur tarım emeklileri en düşük 3 bin 937 lira maaş alacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ise 3 bin 430 lira alacak.

Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c’liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

REFAH PAYI OLACAK MI?

Öte yandan emeklilere bu oranlara ilave bir refah payı verilmesi bekleniyor. Eğer 10 puan ilave olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 28.06'yı bulacak. Ayrıca en düşük emekli aylığında da artış beklentileri bulunuyor. İşte emekli maaş tablosu...

Ocak 2023 %19.16 zamlı yeni maaş defteri ÇIKTI! En az 4.132,10 TL oldu! SSK, Bağkur, 4c’liye TEFE TÜFE Refah payı, 3600 ile...

👉SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK

Mevcut maaş: 3.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.132,10 TL

Mevcut maaş: 3.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.250,16 TL

Mevcut maaş: 3.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.368,22 TL

Mevcut maaş: 3.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.486,28 TL

Mevcut maaş: 3.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.604,34 TL

Mevcut maaş: 4.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.722,40 TL

Mevcut maaş: 4.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.840,46 TL

Mevcut maaş: 4.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.958,52 TL

Mevcut maaş: 4.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.076,58 TL

Mevcut maaş: 4.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.194,64 TL

Mevcut maaş: 4.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.312,70 TL

Mevcut maaş: 4.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.430,76 TL

Mevcut maaş: 4.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.548,82 TL

Mevcut maaş: 4.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.666,88 TL

Mevcut maaş: 4.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.784,94 TL

Mevcut maaş: 5.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.903,00 TL

Mevcut maaş: 5.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.021,06 TL

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