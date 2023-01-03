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Haberler Ekonomi Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? 3 OCAK 2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI! En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları!

Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? 3 OCAK 2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI! En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları!

Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi, çattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Aralık ayı enflasyon oranıyla 2023 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazanacak. Peki, Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları kaç TL oldu? İşte zamlı maaş listesi!

takvim.com.tr
03.01.2023 07:37 - Son Güncelleme: 03.01.2023 07:37
3 OCAK 2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI! Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları!

Polis maaşları Ocak zammı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur bir süredir 2023 Ocak'ta açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

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3 OCAK 2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI! Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları!

2023 polis maaşları kaç TL oldu?

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranının ardından polis maaşları da netleşmiş olacak.

3 OCAK 2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI! Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları!

MEMURA EN AZ 10.754 TL
AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.03 olarak gerçekleşecek.

3 OCAK 2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI! Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları!

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.12'yi bulacak. Yüzde 18.12 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 754 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 179 liraya yükselecek.

3 OCAK 2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI! Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları!

REFAH PAYI NASIL YANSIYACAK?

2022 enflasyon tahmini: Yüzde 66.59

6 aylık enflasyon: Yüzde 17.03

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Zam oranı: Yüzde 18.12

10 puan refah payı: Yüzde 29.06

15 puan refah payı: Yüzde 34.53

20 puan refah payı: Yüzde 40

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