Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? 3 OCAK 2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI! En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları!
Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi, çattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Aralık ayı enflasyon oranıyla 2023 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazanacak. Peki, Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları kaç TL oldu? İşte zamlı maaş listesi!
03.01.2023 07:37 - Son Güncelleme: 03.01.2023 07:37
Polis maaşları Ocak zammı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur bir süredir 2023 Ocak'ta açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, Ocak zammı ile Polis maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek polis, başkomiser maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!