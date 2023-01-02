A101 5 Ocak’ta fişeği çakıyor! Evleneceklere çeyiz serdirecek AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2 yıl garantili 49,95 TL fiyatlı! Süpürge, ütü, buzdolabı...

2023 yılında A101 onlarca ürününü indirimli satmaya başladı. Zincir marketler yeni yılda büyük fırsatlar sundu. A101 marketleri de yeni aktüel ürünler kataloğunda elektronik eşyalardan, tekstil ürünlerine, çeyiz ürünlerinden gıdaya pek çok indirim uyguladı. Yeni yılda vatandaşların yüzünü güldüren indirimler başlarken, indirimleri kaçırmak istemeyenler gününden önce kataloğu incelemek için harekete geçti. Peki 5 Ocak'ta neler var, hangi ürünler indirimde! O ürünün fiyatı 49,95 TL üstelik 2 yıl garantili...