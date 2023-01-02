A101 5 Ocak'ta fişeği çakıyor! Evleneceklere çeyiz serdirecek AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 2 yıl garantili 49,95 TL fiyatlı! Süpürge, ütü, buzdolabı...
A101'den 5 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı. Yeni yılda çeyiz alışverişine çıkan çiftler A101 mağazalarından neredeyse tüm çeyizlik ürünlerini ucuza alacak. 2 yıl garantili ürünler rövanşta! 49,95 TL'ye bulabileceğiniz çeyiz ürünlerinin yer aldığı güncel katalog göz kamaştırıyor. Bu hafta Perşembe günü satışa girecek indirimli ürünler tükenmeden almak isteyenler için aktüel kataloğunda sergilendi. Mağazalara gitmeden önce kataloğu inceleyenler fiyatı düşen ürünleri hemen bulacak. İşte A101 5 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğı tam listesi...
02.01.2023 16:26 - Son Güncelleme: 02.01.2023 16:26
2023 yılında A101 onlarca ürününü indirimli satmaya başladı. Zincir marketler yeni yılda büyük fırsatlar sundu. A101 marketleri de yeni aktüel ürünler kataloğunda elektronik eşyalardan, tekstil ürünlerine, çeyiz ürünlerinden gıdaya pek çok indirim uyguladı. Yeni yılda vatandaşların yüzünü güldüren indirimler başlarken, indirimleri kaçırmak istemeyenler gününden önce kataloğu incelemek için harekete geçti. Peki 5 Ocak'ta neler var, hangi ürünler indirimde! O ürünün fiyatı 49,95 TL üstelik 2 yıl garantili...