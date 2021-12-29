Ocak zammı için kritik gelişme 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derecede olanlar... Memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklileri dikkat!

Memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklileri ocak ayındaki zammı bekliyor. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı da netleşecek. Artık sayılı günler kaldı. Asgari ücretteki yüzde 50.5'lik artış sonrası milyonlarca kişinin gözü kulağı ocak zammında. Yeni zammın açıklanmasıyla birlikte Memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklileri maaşlarını ocağın ikinci haftası alacak. Ama 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derecede olanlar dikkat! İşt ocak zammı için kritik gelişme...