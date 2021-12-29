Ocak zammı için kritik gelişme 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derecede olanlar... Memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklileri dikkat!
TÜİK enflasyon oranlarını ocağın ilk haftası açıklayacak. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarıyla birlikte zam oranları da netleşmiş olacak. 2022 yılında geçerli olacak memur maaşı zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca kişi bir yandan da yaşanan yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 kademede çalışan memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklilerini ilgilendiriyor. İşte memur maaş zammı konusunda son dakika gelişmeler, açıklamalar...
Memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklileri ocak ayındaki zammı bekliyor. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı da netleşecek. Artık sayılı günler kaldı. Asgari ücretteki yüzde 50.5'lik artış sonrası milyonlarca kişinin gözü kulağı ocak zammında. Yeni zammın açıklanmasıyla birlikte Memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklileri maaşlarını ocağın ikinci haftası alacak. Ama 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derecede olanlar dikkat! İşt ocak zammı için kritik gelişme...
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI, ENFLASYON FARKI...
3 Ocak kritik tarhi... TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının 3 Ocak Pazartesi günü duyuracak. İhtimaller gündemde! Eğer enflasyon yüzde 2 gerçekleşir ise memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak.