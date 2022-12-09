Ocak, Şubat, Mart, Eylül sigorta girişliye TABLO ÇIKTI! Sandıktakilere EYT DÜŞTÜ! Ocak 2023'te maaşı... EYT'liler YAŞ, PRİM, GÜN şartı tamam!
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. EYT'ye yönelik geniş kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda yeniden yaş şartı gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları olurken son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyeceği biliniyor. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT yasası kimleri kapsıyor?
EYT son dakika haberleri! EYT düzenlemesinin detayları merak edilirken flaş açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Bu konunun uzamasının en önemli nedeni herkesi dinlemek zorundayız. Kapsamına tam anlamıyla ulaşacağız. Gerçek boyutları ortaya çıktığında kimsenin endişesi olmasın. Temel kriterler var. Ocak ayından önce Meclis'e getirmeyi planlıyoruz.'' açıklamasında bulundu. İşte EYT'de tüm detaylar...
EYT SON DURUM!
EYT çalışmasının Aralık ayında ya da 2023 yılının ilk ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranların faydalanacağı düzenlemede yeni gelişmeler ardı ardına geldi.
Eyt'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin son durumu açıkladı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de EYT yasası başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin en geniş kapsamlı haliyle yapılacağını açıkladı.
İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları:
''EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Bu konunun uzamasının en önemli nedeni herkesi dinlemek zorundayız. Kapsamına tam anlamıyla ulaşacağız. Gerçek boyutları ortaya çıktığında kimsenin endişesi olmasın. Temel kriterler var. Ocak ayından önce Meclis'e getirmeyi planlıyoruz.
Çalışma bitince kamuoyuyla paylaşacağız."
EYT'DEN YAŞ FORMÜLÜ
Kulislerde ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışma hayatındaki dengeleri korumak için 50-52 yaş sınırıyla EYT'lilerin emekli edilmeye başlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu rakamın 48-50'ye çekilmesinin de sürpriz olmayacağı vurgulanıyor. Konuyla ilgili kesin karar ise kabinede yapılacak değerlendirmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.
AKTİF-PASİF DENGESİ ETKİLENECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinin 2022 yılını 75 milyar TL'ye yakın bir bütçe açığı ile kapatacağı tahmin ediliyor. EYT düzenlemesinden sonra ise ilk olarak sosyal güvenlik sisteminde aktif-pasif dengesi etkilenecek. Buna göre, halen 1 emekliye 1.8 çalışan düşerken, herhangi bir kısıtlama olmaksızın EYT düzenlemesinin yapılması durumunda bu oranın 1.3'e kadar ineceği hesaplanıyor. Sürdürülebilir bir sistem içinse söz konusu rakamın 3 olması gerekiyor.