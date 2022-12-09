Ocak, Şubat, Mart, Eylül sigorta girişliye TABLO ÇIKTI! Sandıktakilere EYT DÜŞTÜ! Ocak 2023'te maaşı... EYT'liler YAŞ, PRİM, GÜN şartı tamam!

AKTİF-PASİF DENGESİ ETKİLENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinin 2022 yılını 75 milyar TL'ye yakın bir bütçe açığı ile kapatacağı tahmin ediliyor. EYT düzenlemesinden sonra ise ilk olarak sosyal güvenlik sisteminde aktif-pasif dengesi etkilenecek. Buna göre, halen 1 emekliye 1.8 çalışan düşerken, herhangi bir kısıtlama olmaksızın EYT düzenlemesinin yapılması durumunda bu oranın 1.3'e kadar ineceği hesaplanıyor. Sürdürülebilir bir sistem içinse söz konusu rakamın 3 olması gerekiyor.