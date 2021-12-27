Ocak ayında rakam 9 bin 608 TL'ye yükseliyor! Aralık sonuna kadar 6 bin 868 TL olacak! SGK devreye girdi! 5 gün içinde...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) duyurdu. Asgari ücrette yapılan zam birçok alanda bir takım değişiklikler getirdi. SGK sisteminde borçlanmayla prim gününün artırılması ve emekliliğe hak kazanılması mümkün oluyor. Askerlik ve doğum borçlanması da en sık kullanılan yöntemler arasında. Bilindiği üzere borçlanılacak her bir gün için SGK'ya ödenmesi gereken en düşük tutar ise asgari ücrete bağlantılı olarak hesaplanıyor. Ocak ayı itibarıyla bir günlük borçlanma bedeli değişecek. Dolayısıyla şu an için 6 aylık askerlik borçlanması için ödenmesi gereken en düşük tutar 6.868 TL iken bu rakam ocakta 9.608 TL'ye yükselmiş olacak...