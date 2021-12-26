Dolar kuru çakıldı markalar indirime başladı! İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri! Bu listeye bakmayan pişman olur
Sıfır otomobil üretiminin kısa bir süre durması ve dolar kurundaki manipülasyon yüzünden uçuk fiyatlara çıkan sıfır otomobiller, araç almak isteyenlerin en ucuz araba arayışına girmesine neden oldu. Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomik hamle açıklamasının ardından düşen dolar kurunun ardından markalar listelerinde indirime gitti. İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri!
26.12.2021 17:21
- Son Güncelleme: 26.12.2021 17:21
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...