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Dolar kuru çakıldı markalar indirime başladı! İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri! Bu listeye bakmayan pişman olur

Sıfır otomobil üretiminin kısa bir süre durması ve dolar kurundaki manipülasyon yüzünden uçuk fiyatlara çıkan sıfır otomobiller, araç almak isteyenlerin en ucuz araba arayışına girmesine neden oldu. Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomik hamle açıklamasının ardından düşen dolar kurunun ardından markalar listelerinde indirime gitti. İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri!

26.12.2021 17:21 - Son Güncelleme: 26.12.2021 17:21
Dolar kuru çakıldı markalar indirime başladı! İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri! Bu listeye bakmayan pişman olur

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolar kuru çakıldı markalar indirime başladı! İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri! Bu listeye bakmayan pişman olur

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 439,700.00

Dolar kuru çakıldı markalar indirime başladı! İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri! Bu listeye bakmayan pişman olur

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

Dolar kuru çakıldı markalar indirime başladı! İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri! Bu listeye bakmayan pişman olur

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

Dolar kuru çakıldı markalar indirime başladı! İşte 2021 yılının en ucuz sıfır otomobilleri! Bu listeye bakmayan pişman olur

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

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