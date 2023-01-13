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Haberler Ekonomi İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır?

İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA İŞÇİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Sağlık Bakanlığı bünyesinde boş kadrolara yerleştirme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 26 Aralık-30 Aralık 2022 tarihleri arasında 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı başvuruları alınmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?

13.01.2023 09:02 - Son Güncelleme: 13.01.2023 09:03
Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı başvuru süreci ve kura çekimi tamamlandı. Gözler isim listesine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte İŞÇİ SONUÇ ekranı! iscisonuc.saglik.gov.tr: ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

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Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

1.468 PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuruları alınan Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı hakkında araştırmalar hızlandı.

Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

Kura sonuçları 12 Ocak 2023 itibariyle https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

İŞÇİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

''Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası için İŞKUR tarafından il ve meslek bazında 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile Noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

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