İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA İŞÇİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Sağlık Bakanlığı bünyesinde boş kadrolara yerleştirme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 26 Aralık-30 Aralık 2022 tarihleri arasında 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı başvuruları alınmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?
Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı başvuru süreci ve kura çekimi tamamlandı. Gözler isim listesine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik, güvenlik personeli kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte İŞÇİ SONUÇ ekranı! iscisonuc.saglik.gov.tr: ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!
1.468 PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuruları alınan Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı hakkında araştırmalar hızlandı.
Kura sonuçları 12 Ocak 2023 itibariyle https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:
''Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası için İŞKUR tarafından il ve meslek bazında 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.