Ocak ayı memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkı ödeme TAKVİMİ ve 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!
Memur, emekli maaş farklarının yatacağı tarih için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ve memur 3 Ocak'ta TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının akabinde zamlı maaşlarını öğrendi. Gözler bu kez maaş farklarına çevrildi. Peki Memur, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak? SGK, Bağ-Kur emeklisi, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı, memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, o tarihte maaş farklarını hesabında görecek. İşte maaş farkı ödeme TAKVİMİ ve 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!
14 günlük maaş farkı hesaplama ve maaş farkı ödeme takvimi gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında zam oranını yüzde 30 olarak açıkladı. Yeni yılda en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 TL oldu. Peki Ocak ayı memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Maaş farkı gün gün ödeme TAKVİMİ 2023 ve diğer detaylar...
OCAK AYI MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve emekli maaş farkları henüz yatmaya başlamadı. Ancak ödeme takvimi belli oldu.
2023 MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ!
Buna göre memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.