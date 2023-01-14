Ocak ayı memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkı ödeme TAKVİMİ ve 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!

14 günlük maaş farkı hesaplama ve maaş farkı ödeme takvimi gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında zam oranını yüzde 30 olarak açıkladı. Yeni yılda en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 TL oldu. Peki Ocak ayı memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Maaş farkı gün gün ödeme TAKVİMİ 2023 ve diğer detaylar...