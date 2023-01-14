Brent petrol 85 doların altında BENZİN, MOTORİN, LPG İNDİRİM HABERLERİ! Son dakika 14 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...
Son dakika... Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişeleri etkili oldu. Peki akaryakıta indirim var mı? İşte 14 Ocak 2023 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları: Shell, Opet, BP! İstanbul, Ankara, İzmir...
Brent petrolde son durum ve 14 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. 81 ilde milyonlarca araç sürücüsü güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Bu hafta akaryakıta önce indirim sonra zam gelmişti. Brent petroldeki hareketlilikle birlikte sık sık değişen akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim, zam haberi var mı araştırılıyor. İşte Son dakika 14 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor.
Dün 84,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalarak 83,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,11 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişeleri etkili oldu.
Pekin yönetimi, geçen ayın başında tedbirlerin kaldırılmasının ardından vaka sayılarını açıklamayı bırakırken ülkedeki çok sayıda büyükşehir ve eyalette sağlık yetkilileri nüfusun büyük bölümünün halihazırda enfekte olduğunu bildiriyor.
İnternete sızan bir hükümet belgesi ise 1-20 Aralık'ta başkent Pekin ile Guangcou ve Şanghay gibi büyükşehirlerdeki yayılmanın 248 milyon yeni enfeksiyona yol açtığına işaret edildi.
Uzmanlar kitlesel yayılmanın böyle devam etmesi halinde kış aylarında ülkedeki 1,4 milyar nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağını öngörüyor.
Çin bugüne dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya bulunurken, bu durumun ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Öte yandan, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.