Brent petrol 85 doların altında BENZİN, MOTORİN, LPG İNDİRİM HABERLERİ! Son dakika 14 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

İnternete sızan bir hükümet belgesi ise 1-20 Aralık'ta başkent Pekin ile Guangcou ve Şanghay gibi büyükşehirlerdeki yayılmanın 248 milyon yeni enfeksiyona yol açtığına işaret edildi.

Uzmanlar kitlesel yayılmanın böyle devam etmesi halinde kış aylarında ülkedeki 1,4 milyar nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağını öngörüyor.