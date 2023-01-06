Ocak 2023'te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK (2000 ö.-s.), Bağkur'lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...
Ocak zammının belli olmasıyla birlikte memur ve emekliye %30 zam yansıtılırken, taban emekli aylığı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan yüzde 30 zamma ilave bin 722 TL'ye varan seyyanen artış imkanı da olacak. Bu kapsamda yeni maaşların ceplere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Peki, en yüksek artışı kimler alacak? SSK, Bağkur'lu emeklinin maaşına seyyanen zam nasıl yansıyacak? İşte tablo tablo emekli maaşları!
06.01.2023 10:24 - Son Güncelleme: 06.01.2023 10:24