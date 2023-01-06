Ocak 2023'te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK (2000 ö.-s.), Bağkur'lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...

Milyonlarca memur ve emekliye bu ay yüzde 30 zam yansıtılırken, taban emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bazı kişiler ikinci bir artıştan yararlanacak. Yüzde 30 zamma ilaveten bin 722 liraya varan seyyanen artış imkanı olacak.