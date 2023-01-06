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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK (2000 ö.-s.), Bağkur'lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...

Ocak 2023'te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK (2000 ö.-s.), Bağkur'lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...

Ocak zammının belli olmasıyla birlikte memur ve emekliye %30 zam yansıtılırken, taban emekli aylığı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan yüzde 30 zamma ilave bin 722 TL'ye varan seyyanen artış imkanı da olacak. Bu kapsamda yeni maaşların ceplere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Peki, en yüksek artışı kimler alacak? SSK, Bağkur'lu emeklinin maaşına seyyanen zam nasıl yansıyacak? İşte tablo tablo emekli maaşları!

takvim.com.tr
06.01.2023 10:24 - Son Güncelleme: 06.01.2023 10:24
Ocak 2023’te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK 2000 ö.-s., Bağkur’lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti ve yüzde 30 oranında karar kılındı. Taban emekli aylığı ise yüzde 57 olarak artırıldı. Bazı emekliye ise ikinci zam yolu açıldı. İşte emekli emmur maaşlarında son durum haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak 2023’te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK 2000 ö.-s., Bağkur’lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...

Milyonlarca memur ve emekliye bu ay yüzde 30 zam yansıtılırken, taban emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bazı kişiler ikinci bir artıştan yararlanacak. Yüzde 30 zamma ilaveten bin 722 liraya varan seyyanen artış imkanı olacak.

Ocak 2023’te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK 2000 ö.-s., Bağkur’lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...

Yeni yıla hem çalışanlar hem emekliler yeni maaşla başlıyor. Asgari ücretin ardından memurların ve emeklilerin de zam oranı belli oldu.

Ocak 2023’te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK 2000 ö.-s., Bağkur’lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına 14.60, memurların ve memur emeklilerinin artışına 13.52 puan refah eklendi.

Ocak 2023’te %57 + 1772 Seyyanen ZAM + İntibak! SSK 2000 ö.-s., Bağkur’lu emekliye 6.093 TL kök maaş! En azami 3.777 + 1.722 = 5.500 TL ilave...

Tüm memur ve emeklilere yüzde 30 zammın yolu açıldı. Ancak artış bununla sınırlı kalmadı.

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