Ocak ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım sorgulama ekranı ve LİSTESİ! ZAMLI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023!

OCAK AYI AİLE DESTEK ÖDEME TARİHİ! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan sosyal yardım ödemeleri her ay düzenli olarak ailelerin hesaplarına yatmaya devam ediyor. 2023 yılında 65 yaş aylığı 1.997,71, evde bakım desteği 4.336,80, engelli yakını aylığı 1.594,70 oldu. Peki Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ayında Aile Destek ödemeleri yatacak mı?