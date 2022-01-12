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Haberler Ekonomi Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ek zam ve taban maaşlar

Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ek zam ve taban maaşlar

Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından zamlı maaşlarını almak için sabırsızlanan milyonlarca vatandaş maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. En düşük emekli maaşının da belirlenmesinin ardından 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı maaşların hesaplara yatması için geri sayım başladı. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarına göre belirlenen yeni zam oranları önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacak. Öte yandan 2000 yılı öncesi ve sonrası SSK, Bağ Kur emekli maaş ödemelerinde de zam oranları ve tarihler merak edilmeye başladı. İşte 2022 zamlı emekli maaş ödemelerinde son durum.

takvim.com.tr
12.01.2022 16:01 - Son Güncelleme: 12.01.2022 16:01
Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ek zam ve taban maaşlar

2022 Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak?

2022 Ocak ayında emeklinin alacağı zamlı maaş oranları belli oldu. SSK ve Bağ Kur emeklileri başta olmak üzere tüm memur emeklileri de yeni oranları merak etmeye başladı.

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Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ek zam ve taban maaşlar

SSK ve Bağ Kur (4/a, 4/b) emekli maaşları yine aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Buna göre SSK emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 17 – 26 Ocak tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ek zam ve taban maaşlar

Bağ Kur emeklisinin alacağı maaşlar ise 25 – 28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacak. Memur emeklileri ise maaşlarını zamsız olarak aldıkları için yeni yılda belirlenen maaş zammı kapsamında, emekli maaş zam farkını 15 Ocak'ta tüm memurlarla birlikte alacaklar.

Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ek zam ve taban maaşlar

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekli maaşlarında 2022 yılı için ciddi oranda zam yapıldı. Enflasyon oranı kadar yapılan zammın yanı sıra ek zamlar ve emekli maaşı taban oranında da artış yapılmasına karar verildi. Buna göre yapılan yeni artışla beraber, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ek zam ve taban maaşlar

Emekli maaşlarına yönelik yapılan yeni düzenleme kapsamında, Temmuz ayında 1.800 TL alan bir emeklinin yeni zam oranıyla berabere alacağı 2.259 TL emekli aylığı, 2.500 TL'ye tamamlanarak, 241 TL daha zam yapılmış olacak.

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