Ocak ayı 4A-4B, 4C SSK Bağkur emeklileri, dul yetim maaşı zam farkı yattı mı? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ek zam ve taban maaşlar

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekli maaşlarında 2022 yılı için ciddi oranda zam yapıldı. Enflasyon oranı kadar yapılan zammın yanı sıra ek zamlar ve emekli maaşı taban oranında da artış yapılmasına karar verildi. Buna göre yapılan yeni artışla beraber, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

