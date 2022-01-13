2022 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları! Bankaların faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank…
Yıllarca yaptıkları birikimlerine kredi çekerek katkı sağlamak ve yapmak istediklerini yerine getirmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Yeni yılla birlikte güncel oranlar ve ödeme koşulları da değişiklik gösterirken 2022 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları tek tek banka şubelerini gezmenize gerek kalmadan haberimizde yer alıyor. Çekeceğiniz miktara göre aylık ödeyeceğini ücret de değişiklik gösteriyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
13.01.2022 16:30
- Son Güncelleme: 13.01.2022 16:30
Yeni yılın başlamasıyla birlikte her şeyde olduğu gibi kredi faiz oranları da güncellendi ve bankaların şubelerine uğramadan önce bilgi edinmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi daha birçok bankanın 2022 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer alıyor. Böylece tek tek bankaları gezmeye gerek kalmadan bilgi edinerek karşılaştırma yapabilirsiniz. Birikimlerine kredi eklemek isteyenlerin merakla araştırdığı hangi bankada konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğu bilgisini haberimizden öğrenebilirsiniz.