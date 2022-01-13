2022 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları! Bankaların faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank…

Yeni yılın başlamasıyla birlikte her şeyde olduğu gibi kredi faiz oranları da güncellendi ve bankaların şubelerine uğramadan önce bilgi edinmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi daha birçok bankanın 2022 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer alıyor. Böylece tek tek bankaları gezmeye gerek kalmadan bilgi edinerek karşılaştırma yapabilirsiniz. Birikimlerine kredi eklemek isteyenlerin merakla araştırdığı hangi bankada konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğu bilgisini haberimizden öğrenebilirsiniz.