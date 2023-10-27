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Kıyıda köşede birikmişi olana TOKİ'den 1. 2. 3. katlarda 2+1, 3+1 daire! 2 il için başvurular bugün bitiyor! 1.224.741 TL'lik daireler 7.654 TL'ye...

TOKİ 2 için başvuruları bugün sona erdiriyor. 1. 2. 3. katlarda 2+1, 3+1 daire sahibi olmak isteyenlere son duyuru yapıldı. Ordu ve Isparta illerinde 1.224.741,27 TL'lik konutlar 7.654,63 TL taksitle hemen sizin olabilir. Konut sahibi olma hayali kuran herkes için TOKİ, uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla konut edinme fırsatı sunuyor. TOKİ'nin güncel konut satış duyurularını kaçırmamak için resmi TOKİ internet sitesini ziyaret edebilir ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İşte TOKİ güncel konut satış duyuruları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 10:39 Güncelleme 27 Ekim 2023, 10:39
Kıyıda köşede birikmişi olana TOKİ’den 1. 2. 3. katlarda 2+1, 3+1 daire! 2 il için başvurular bugün bitiyor! 1.224.741 TL’lik daireler 7.654 TL’ye... 1

Ev sahibi olma hayali kuranlar için müjde! TOKİ, uygun fiyatlarla sıfır konutlarını satışa sunuyor. Güncel konut satış ilanları TOKİ tarafından yayınlandı ve ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu fırsatla 2+1 ve 3+1 daireler anahtar teslim olarak sahiplerini bekliyor. TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler, uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla sizin olabilir. İşte il il yeni TOKİ konut satış duyuruları...

Kıyıda köşede birikmişi olana TOKİ’den 1. 2. 3. katlarda 2+1, 3+1 daire! 2 il için başvurular bugün bitiyor! 1.224.741 TL’lik daireler 7.654 TL’ye... 2

ISPARTA - ATABEY TOKİ EKİM AYI BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

Proje adı : ISPARTA ATABEY 3. ETAP 250 KONUT PROJESİ

Satış türü: Talep Projesi

Başvuru dönemi : 23.10.2023 - 27.10.2023

Kura tarihi: 01.11.2023

Sözleşme dönemi : 06.11.2023 - 14.11.2023

Kıyıda köşede birikmişi olana TOKİ’den 1. 2. 3. katlarda 2+1, 3+1 daire! 2 il için başvurular bugün bitiyor! 1.224.741 TL’lik daireler 7.654 TL’ye... 3

İşte Isparta konut satış fiyat listesi

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