Kıyıda köşede birikmişi olana TOKİ'den 1. 2. 3. katlarda 2+1, 3+1 daire! 2 il için başvurular bugün bitiyor! 1.224.741 TL'lik daireler 7.654 TL'ye...

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Ev sahibi olma hayali kuranlar için müjde! TOKİ, uygun fiyatlarla sıfır konutlarını satışa sunuyor. Güncel konut satış ilanları TOKİ tarafından yayınlandı ve ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu fırsatla 2+1 ve 3+1 daireler anahtar teslim olarak sahiplerini bekliyor. TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler, uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla sizin olabilir. İşte il il yeni TOKİ konut satış duyuruları...