Kıyıda köşede birikmişi olana TOKİ'den 1. 2. 3. katlarda 2+1, 3+1 daire! 2 il için başvurular bugün bitiyor! 1.224.741 TL'lik daireler 7.654 TL'ye...

Ev sahibi olma hayali kuranlar için müjde! TOKİ, uygun fiyatlarla sıfır konutlarını satışa sunuyor. Güncel konut satış ilanları TOKİ tarafından yayınlandı ve ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu fırsatla 2+1 ve 3+1 daireler anahtar teslim olarak sahiplerini bekliyor. TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler, uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla sizin olabilir. İşte il il yeni TOKİ konut satış duyuruları...
ISPARTA - ATABEY TOKİ EKİM AYI BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR
Proje adı : ISPARTA ATABEY 3. ETAP 250 KONUT PROJESİ
Satış türü: Talep Projesi
Başvuru dönemi : 23.10.2023 - 27.10.2023
Kura tarihi: 01.11.2023
Sözleşme dönemi : 06.11.2023 - 14.11.2023