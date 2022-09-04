Ocak 2023’te emekliye en düşük 5 bin 81 TL maaş! %%21.07 ZAM! Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık! 6 Aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla 4A SSK, 4B Bağkur, Esnaf, Tarım emekli maaş hesabı!

2 ay önce zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli ve memular için şimdi de 2023 yılı Ocak ayı maaşları için ipucu geldi. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72.35 çıktı. Ocak zammı yüzde 21.07 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 38, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 517 liraya yükselecek. Peki, Ocak ayı zamlı emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte tablolarla Ocak ayı emekli memur zamlı maaşlar...